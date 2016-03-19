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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ротерхэм
Ипсвич Таун - Ротерхэм: обзор матча 19 марта 2016
Ипсвич Таун
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Ротерхэм
44'
Л. Бест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ротерхэм
84'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Л. Бест
79'
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
М. Дербишир
Замена
К. Брю
️️️️
Л. Хиам
74'
Замена
Б. Прингл
️️️️
Б. Питман
70'
62'
Желтая карточка
Г. Халфорд
Желтая карточка
Й. Кнудсен
55'
Замена
Л. Фини
️️️️
Д. Дуглас
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бест
Пас отдал
М. Дербишир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
34
Ллойд Дойли
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
19
Хиам
8
Скьюз
22
Дуглас
9
Мерфи
20
Сирс
11
Питман
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
5
Броудфут
45
Халфорд
12
Келли
34
Дойли
8
Фреклингтон
18
Уорд
21
Смолвуд
27
Дербишир
9
Бест
19
Хиам
17
Брю
17
Брю
19
Хиам
11
Питман
18
Прингл
18
Прингл
11
Питман
22
Дуглас
24
Фини
24
Фини
22
Дуглас
27
Дербишир
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
27
Дербишир
9
Бест
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
9
Бест
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ротерхэм
38
Майкл Кроу
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
37
Пол Дигби
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
37
Пол Дигби
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Ипсвич Таун - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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