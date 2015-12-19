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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Халл Сити
Ротерхэм - Халл Сити: обзор матча 19 декабря 2015
Ротерхэм
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
28'
Л. Фреклингтон (П)
57'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Халл Сити
Замена
Э. Андреу
️️️️
Л. Фреклингтон
85'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Г. Уорд
81'
Желтая карточка
Л. Хиам
70'
67'
Замена
А. Диоманде
️️️️
А. Эрнандес
67'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Мейлер
ГОЛ! 2:0!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
Л. Фреклингтон
57'
55'
Замена
М. Диаме
️️️️
М. Одубайо
Замена
Л. Бакстон
️️️️
С. Келли
46'
44'
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Фреклингтон
28'
Желтая карточка
К. Броудфут
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
19
Люк Хиам
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
4-5-1
1
Камп
20
Роусон
3
Мэтток
5
Броудфут
12
Келли
19
Хиам
21
Смолвуд
18
Уорд
11
Ньюэлл
8
Фреклингтон
25
Уорд
3-3-2-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
7
Мейлер
15
Мэлони
11
Эрнандес
29
Акпом
12
Келли
2
Бакстон
2
Бакстон
12
Келли
8
Фреклингтон
10
Андреу
10
Андреу
8
Фреклингтон
18
Уорд
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
18
Уорд
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
28
Одубайо
17
Диаме
17
Диаме
28
Одубайо
11
Эрнандес
25
Диоманде
25
Диоманде
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ротерхэм
Халл Сити
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
11
Пол Грин
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
11
Пол Грин
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ротерхэм - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Нью-Йорк
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