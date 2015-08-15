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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ротерхэм
Ноттингем Форест - Ротерхэм: обзор матча 15 августа 2015
Ноттингем Форест
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
45+2'
М. Миллс
61'
М. Антонио
13'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ротерхэм
Желтая карточка
Д. Блэксток
87'
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Уокер
85'
81'
Замена
Т. Торп
️️️️
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Д. Воган
78'
72'
Замена
А. Уайт
️️️️
Д. Боуэри
72'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Магуайр
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Д. Уорд
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Миллс
Пас отдал
Д. Уорд
45'
+2
45'
Желтая карточка
К. Магуайр
27'
Желтая карточка
М. Дербишир
22'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
Д. Ньюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Ротерхэм
13
Келле Рос
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
5
Миллс
6
Уилсон
28
Мансьенн
2
Личай
14
Бурк
23
Лэнсбери
8
Воган
18
Антонио
16
Уорд
19
Уокер
4-3-1-2
13
Рос
2
Бакстон
45
Халфорд
3
Мэтток
4
Коллинс
8
Фреклингтон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
17
Магуайр
27
Дербишир
18
Боуэри
16
Уорд
20
Блэксток
20
Блэксток
16
Уорд
19
Уокер
7
Бурк
7
Бурк
19
Уокер
21
Смолвуд
23
Торп
23
Торп
21
Смолвуд
18
Боуэри
3
Уайт
3
Уайт
18
Боуэри
17
Магуайр
25
Уорд
25
Уорд
17
Магуайр
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ротерхэм
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
19
Адам Коллин
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Ноттингем Форест - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Сити Граунд
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