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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ротерхэм
Халл Сити - Ротерхэм: обзор матча 07 мая 2016
Халл Сити
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
5 : 1
Завершен
Ротерхэм
25'
Р. Снодграсс
27'
А. Эрнандес
40'
Д. Ливермор
42'
М. Диаме
59'
Д. Ливермор
16'
Л. Фреклингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ротерхэм
90'
Замена
П. Грин
️️️️
Л. Фреклингтон
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
А. Эрнандес
80'
Замена
С. Клукас
️️️️
Р. Снодграсс
77'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Диаме
72'
69'
Замена
Л. Бест
️️️️
Д. Кларк-Харрис
68'
Желтая карточка
С. Келли
ГОЛ! 5:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
Р. Снодграсс
59'
ГОЛ! 4:1!
М. Диаме
Пас отдал
Д. Ливермор
42'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Эрнандес
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фреклингтон
Пас отдал
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Леон Бест
ЦФ
3-3-3-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
23
Хаддлстоун
23
Снодграсс
11
Эрнандес
3-2-3-2
1
Камп
16
Ричардсон
6
Вуд
5
Броудфут
12
Келли
45
Халфорд
8
Фреклингтон
18
Уорд
21
Смолвуд
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
17
Диаме
5
Магуайр
5
Магуайр
17
Диаме
11
Эрнандес
15
Мэлони
15
Мэлони
11
Эрнандес
23
Снодграсс
6
Клукас
6
Клукас
23
Снодграсс
8
Фреклингтон
11
Грин
11
Грин
8
Фреклингтон
9
Кларк-Харрис
9
Бест
9
Бест
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Халл Сити
Ротерхэм
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Халл Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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