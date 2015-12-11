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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 11 декабря 2015
Блэкберн
11.12.2015, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
31'
Л. Хиам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
88'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
Д. Гатри
️️️️
Д. Роудс
88'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. Маршалл
82'
74'
Желтая карточка
К. Броудфут
68'
Замена
М. Дербишир
️️️️
Л. Хиам
Замена
К. Браун
️️️️
Т. Лоуренс
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Хиам
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
3
Хэнли
30
Эванс
25
Даффи
4
Хэнли
10
Маршалл
21
Акпан
29
Ольссон
10
Лоуренс
29
Роудс
32
Конвэй
4-5-1
1
Камп
2
Бакстон
5
Броудфут
3
Мэтток
4
Коллинс
8
Фреклингтон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
18
Уорд
19
Хиам
9
Кларк-Харрис
29
Роудс
23
Гатри
23
Гатри
29
Роудс
10
Маршалл
19
Тэйлор
19
Тэйлор
10
Маршалл
10
Лоуренс
9
Браун
9
Браун
10
Лоуренс
19
Хиам
27
Дербишир
27
Дербишир
19
Хиам
11
Ньюэлл
7
Баркер
7
Баркер
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
23
Томас Торп
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
13
Саймон Иствуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Ивуд Парк
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