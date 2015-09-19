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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Кардифф
Ротерхэм - Кардифф: обзор матча 19 сентября 2015
Ротерхэм
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
43'
В. Оджиджа-Офое (П)
90+3'
М. Коннолли (АГ)
45+4'
П. Уиттингем (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Кардифф
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Коннолли
90'
+3
86'
Замена
А. Ревелл
️️️️
С. Амеоби
Замена
К. Магуайр
️️️️
М. Дербишир
83'
76'
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Нун
Замена
Э. Ледесма
️️️️
Э. Андреу
68'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
45'
+4
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Уиттингем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Оджиджа-Офое
43'
42'
Замена
С. Мур
️️️️
Д. Мэйсон
41'
Красная карточка
Д. Маршалл
23'
Желтая карточка
П. Уиттингем
18'
Желтая карточка
С. Амеоби
Желтая карточка
Д. Мэтток
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
4-4-2
1
Камп
4
Коллинс
20
Роусон
3
Мэтток
2
Бакстон
10
Андреу
8
Оджиджа-Офое
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
27
Дербишир
9
Кларк-Харрис
4-4-2
1
Маршалл
2
Фабио
16
Коннолли
23
Моррисон
21
Пелтье
12
Нун
32
Роллс
7
Уиттингем
15
Дикгакой
10
Амеоби
20
Мэйсон
27
Дербишир
17
Магуайр
17
Магуайр
27
Дербишир
10
Андреу
26
Ледесма
26
Ледесма
10
Андреу
20
Мэйсон
21
Мур
21
Мур
20
Мэйсон
12
Нун
9
Джонс
9
Джонс
12
Нун
10
Амеоби
18
Ревелл
18
Ревелл
10
Амеоби
Остались в запасе
Ротерхэм
Кардифф
19
Адам Коллин
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Ротерхэм - Кардифф
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Кит Хилл
(Хартфордшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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