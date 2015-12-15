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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 15 декабря 2015
Хаддерсфилд Таун
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
31'
М. Карайол
73'
И. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
76'
Замена
М. Дербишир
️️️️
Р. Смолвуд
74'
Замена
Л. Хиам
️️️️
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 2:0!
И. Миллер
Пас отдал
М. Карайол
73'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Холмс
72'
67'
Желтая карточка
Д. Мэтток
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ш. Сканнелл
59'
Желтая карточка
Д. Линч
58'
Замена
И. Миллер
️️️️
Н. Уэллс
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Карайол
Пас отдал
Т. Смит
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Томас Торп
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-3-1-2
31
Стир
33
Чилвел
5
Хадсон
6
Линч
2
Смит
33
Банн
14
Холмс
6
Хогг
29
Карайол
21
Уэллс
9
Сканнелл
4-4-2
1
Камп
2
Бакстон
5
Броудфут
3
Мэтток
4
Коллинс
8
Фреклингтон
21
Смолвуд
18
Уорд
11
Ньюэлл
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
21
Уэллс
11
Миллер
11
Миллер
21
Уэллс
14
Холмс
35
Патерсон
35
Патерсон
14
Холмс
9
Сканнелл
11
Лолли
11
Лолли
9
Сканнелл
11
Ньюэлл
19
Хиам
19
Хиам
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
27
Дербишир
27
Дербишир
21
Смолвуд
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
23
Томас Торп
ЦЗ
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
10
Энтони Андреу
ЦП
11
Пол Грин
АП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Браун
(Ист-Райдинг-оф-Йоркшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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