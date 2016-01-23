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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ротерхэм
Кардифф - Ротерхэм: обзор матча 23 января 2016
Кардифф
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
25'
Э. Пилкингтон
60'
Э. Пилкингтон
44'
Д. Ньюэлл
49'
Э. Пилкингтон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ротерхэм
86'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Белаид
Замена
Фабио
️️️️
К. Нун
85'
Вторая желтая
Л. Пелтье
84'
79'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
79'
Замена
С. Амеоби
️️️️
П. Уиттингем
76'
Желтая карточка
Л. Пелтье
74'
ГОЛ! 2:2!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
С. О'Кифи
60'
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Э. Пилкингтон
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
С. Мэлони
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Ротерхэм
13
Алекс Кэйрнс
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-5-1
1
Маршалл
21
Пелтье
16
Коннолли
2
Мэлони
5
Экюэль-Манга
13
Пилкингтон
12
Нун
32
Роллс
7
Уиттингем
7
О'Кифи
20
Мэйсон
3-4-1-1
1
Камп
28
Фейси
5
Броудфут
3
Мэтток
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
18
Уорд
26
Белаид
11
Грин
25
Уорд
12
Нун
2
Фабио
2
Фабио
12
Нун
7
Уиттингем
10
Амеоби
10
Амеоби
7
Уиттингем
26
Белаид
4
Коллинс
4
Коллинс
26
Белаид
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
25
Уорд
Остались в запасе
Кардифф
Ротерхэм
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Кардифф - Ротерхэм
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
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