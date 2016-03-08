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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Мидлсбро
Ротерхэм - Мидлсбро: обзор матча 08 марта 2016
Ротерхэм
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Мидлсбро
Замена
Г. Уорд
️️️️
Л. Бест
88'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Томас
75'
75'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Наджент
64'
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Стуани
Замена
С. Келли
️️️️
Ф. Ричардсон
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
16
Ричардсон
3
Мэтток
5
Броудфут
45
Халфорд
6
Вуд
7
Томас
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
9
Бест
27
Дербишир
3-3-1-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
23
Гибсон
23
Фрай
28
Форшоу
37
Адома
7
Клэйтон
11
Рамирес
10
Нсуе
7
Стуани
35
Наджент
16
Ричардсон
12
Келли
12
Келли
16
Ричардсон
9
Бест
18
Уорд
18
Уорд
9
Бест
7
Томас
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
7
Томас
7
Стуани
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Стуани
35
Наджент
29
Роудс
29
Роудс
35
Наджент
Остались в запасе
Ротерхэм
Мидлсбро
30
Пэдди Кенни
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Ротерхэм - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Нью-Йорк
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