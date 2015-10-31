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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ротерхэм
Дерби Каунти - Ротерхэм: обзор матча 31 октября 2015
Дерби Каунти
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
7'
А. Вайманн
45'
Д. Баттерфилд
76'
Р. Кио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ротерхэм
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Баттерфилд
79'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
77'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кио
76'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Торне
63'
62'
Замена
А. Уайт
️️️️
Г. Тоффоло
49'
Желтая карточка
Д. Мэтток
46'
Замена
П. Грин
️️️️
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 2:0!
Д. Баттерфилд
Пас отдал
Д. Торне
45'
Желтая карточка
Д. Торне
33'
26'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Форсит
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
11
Пол Грин
АП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
4-4-2
33
Карсон
29
Кристи
5
Шекелл
36
Кио
3
Форсит
19
Баттерфилд
4
Джонсон
34
Торне
77
Расселл
18
Вайманн
18
Мартин
3-2-3-2
1
Камп
2
Бакстон
3
Мэтток
5
Броудфут
15
Тоффоло
4
Коллинс
11
Ньюэлл
18
Уорд
21
Смолвуд
9
Кларк-Харрис
25
Уорд
34
Торне
29
Хендрик
29
Хендрик
34
Торне
19
Баттерфилд
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
15
Тоффоло
3
Уайт
3
Уайт
15
Тоффоло
11
Ньюэлл
11
Грин
11
Грин
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ротерхэм
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
23
Томас Торп
ЦЗ
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
17
Кристофер Магуайр
ПВ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
19
Адам Коллин
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Дерби Каунти - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Прайд Парк
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