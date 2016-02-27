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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Брентфорд
Ротерхэм - Брентфорд: обзор матча 27 февраля 2016
Ротерхэм
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
29'
М. Дербишир
71'
Г. Уорд
43'
А. Джадж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Брентфорд
90'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
83'
Замена
Л. Вибе
️️️️
С. Каньос
Замена
П. Грин
️️️️
Л. Фреклингтон
81'
78'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. МакИкран
Замена
Г. Уорд
️️️️
Д. Томас
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Уорд
71'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Л. Бест
64'
64'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Джуричин
57'
Желтая карточка
Д. МакИкран
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Джадж
Желтая карточка
М. Дербишир
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Дербишир
Пас отдал
Л. Фреклингтон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
5
Броудфут
6
Вуд
16
Ричардсон
3
Мэтток
45
Халфорд
7
Томас
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
27
Дербишир
9
Бест
3-5-2
27
Баттон
6
Дин
5
О'Коннелл
21
Бидуэлл
23
Йеннарис
16
МакИкран
18
Вудс
31
Джадж
7
Джуричин
7
Каньос
8
Свифт
7
Томас
18
Уорд
18
Уорд
7
Томас
8
Фреклингтон
11
Грин
11
Грин
8
Фреклингтон
9
Бест
25
Уорд
25
Уорд
9
Бест
16
МакИкран
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
МакИкран
7
Каньос
26
Вибе
26
Вибе
7
Каньос
7
Джуричин
33
Хофманн
33
Хофманн
7
Джуричин
Остались в запасе
Ротерхэм
Брентфорд
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ротерхэм - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Марк Браун
(Ист-Райдинг-оф-Йоркшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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