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    Гильермо Джиакомацци - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Джиакомацци
    Команда Перуджа
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 33 3 3 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    05.05.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    02.05.2012 61' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.04.2012 1' -60' Лечче (Лечче) 1:2 Парма (Парма)
    25.04.2012 1' -71' Лечче (Лечче) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.04.2012 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Лечче (Лечче)
    11.04.2012 1' -90' Катания (Катания) 1:2 Лечче (Лечче)
    07.04.2012 1' -81' Лечче (Лечче) 4:2 Рома (Рим)
    22' 44'
    01.04.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Чезена (Чезена)
    25.03.2012 1' -90' Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    35'
    18.03.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Палермо (Палермо)
    71'
    11.03.2012 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    04.03.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    26.02.2012 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Лечче (Лечче)
    44'
    19.02.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 4:1 Сиена (Сиена)
    12.02.2012 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Лечче (Лечче)
    81'
    05.02.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Болонья (Болонья)
    01.02.2012 1' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Лечче (Лечче)
    29.01.2012 1' -85' Лечче (Лечче) 1:0 Интер (Милан)
    41' 75'
    15.01.2012 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Лечче (Лечче)
    48'
    08.01.2012 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.12.2011 1' -90' Интер (Милан) 4:1 Лечче (Лечче)
    18.12.2011 1' -90' Парма (Парма) 3:3 Лечче (Лечче)
    10.12.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 2:3 Лацио (Рим)
    75'
    06.11.2011 57' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Новара (Новара)
    27.10.2011 1' -90' Палермо (Палермо) 2:0 Лечче (Лечче)
    23.10.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 3:4 Милан (Милан)
    5'
    16.10.2011 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Лечче (Лечче)
    31'
    02.10.2011 1' -61' Лечче (Лечче) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    25.09.2011 1' -90' Сиена (Сиена) 3:0 Лечче (Лечче)
    21.09.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    18.09.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лечче (Лечче)
    37'
    11.09.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
    21'
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