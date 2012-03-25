Гильермо Джиакомацци - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Джиакомацци
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Джиакомацци
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|33
|3
|3
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|05.05.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|02.05.2012
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.04.2012
|1' -60'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Парма (Парма)
|25.04.2012
|1' -71'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.04.2012
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|11.04.2012
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|07.04.2012
|1' -81'
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Рома (Рим)
|22' 44'
|01.04.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|25.03.2012
|1' -90'
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|35'
|18.03.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|71'
|11.03.2012
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|04.03.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|26.02.2012
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|44'
|19.02.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|4:1
|Сиена (Сиена)
|12.02.2012
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|81'
|05.02.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|01.02.2012
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|29.01.2012
|1' -85'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Интер (Милан)
|41' 75'
|15.01.2012
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|48'
|08.01.2012
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.12.2011
|1' -90'
|Интер (Милан)
|4:1
|Лечче (Лечче)
|18.12.2011
|1' -90'
|Парма (Парма)
|3:3
|Лечче (Лечче)
|10.12.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:3
|Лацио (Рим)
|75'
|06.11.2011
|57' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Новара (Новара)
|27.10.2011
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|23.10.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:4
|Милан (Милан)
|5'
|16.10.2011
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|31'
|02.10.2011
|1' -61'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|25.09.2011
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|21.09.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|18.09.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|37'
|11.09.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|21'