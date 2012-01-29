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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Интер
Лечче - Интер: обзор матча 29 января 2012
Лечче
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Интер
41'
Г. Джиакомацци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Интер
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Р. Оливера
Травма
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Л. Муриэль
Замена
Р. Альварес
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
Г. Джиакомацци
Пас отдал
М. Оддо
Травма
Х. Куадрадо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
28
Давиде Бривио
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Луис Муриэль
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
29
Гильермо Джиакомацци
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-4-1-1
81
Бенасси
4
Томович
13
Мильонико
30
Оддо
28
Бривио
7
Куадрадо
83
Оливера
29
Джиакомацци
10
Муриэль
10
Ди Микеле
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
10
Оби
91
Камбьяссо
10
Снейдер
22
Милито
11
Паццини
29
Джиакомацци
10
Ободо
10
Ободо
29
Джиакомацци
10
Снейдер
11
Альварес
11
Альварес
10
Снейдер
Остались в запасе
Лечче
Интер
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лечче - Интер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 17:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 11:10 (понедельник, 30 января)
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