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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лечче
Интер - Лечче: обзор матча 21 декабря 2011
Интер
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 1
Завершен
Лечче
34'
Д. Паццини
49'
Д. Милито
74'
Э. Камбьяссо
81'
Р. Альварес
21'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лечче
Желтая карточка
К. Паскуато
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 4:1!
Р. Альварес
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
К. Паскуато
️️️️
К. Ободо
ГОЛ! 3:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Паццини
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ! 2:1!
Д. Милито
Пас отдал
Р. Альварес
Замена
И. Пьятти
️️️️
Р. Оливера
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Форлан
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Д. Фараони
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Майкон
Желтая карточка
К. Ободо
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
К. Ободо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Лечче
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
19
Фараони
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
13
Майкон
8
Мотта
11
Альварес
4
Дзанетти
11
Паццини
10
Форлан
4-4-2
1
Габриэли
30
Оддо
19
Феррарио
4
Томович
28
Бривио
7
Куадрадо
10
Ободо
29
Джиакомацци
83
Оливера
10
Ди Микеле
10
Муриэль
11
Паццини
10
Оби
10
Оби
11
Паццини
19
Фараони
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
19
Фараони
10
Форлан
22
Милито
22
Милито
10
Форлан
83
Оливера
10
Пьятти
10
Пьятти
83
Оливера
10
Муриэль
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Муриэль
10
Ободо
8
Паскуато
8
Паскуато
10
Ободо
Остались в запасе
Интер
Лечче
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Интер - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:40 (прямая)
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