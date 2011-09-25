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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лечче
Сиена - Лечче: обзор матча 25 сентября 2011
Сиена
25.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Лечче
6'
М. Дестро
53'
Э. Калайо
70'
Э. Калайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лечче
Замена
П. Гросси
️️️️
Д. Маннини
Замена
Режиналдо
️️️️
Э. Калайо
Замена
Э. Офере
️️️️
Д. Корвиа
Замена
С. Вергассола
️️️️
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 3:0!
Э. Калайо
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Замена
Р. Страссер
️️️️
К. Паскуато
Вторая желтая
А. Эспозито
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ! 2:0!
Э. Калайо
Пас отдал
М. Дестро
+1
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
М. Дестро
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Андреа Росси
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
23
Паоло Гросси
ПП
91
Режиналдо
РФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
3-4-3
23
Бркич
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
21
Росси
14
Гацци
10
Д'Агостино
70
Маннини
16
Калайо
21
Дестро
20
Бриенца
3-5-2
12
Сержио
4
Томович
28
Эспозито
15
Месба
7
Куадрадо
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
10
Ободо
10
Пьятти
9
Корвиа
8
Паскуато
10
Д'Агостино
8
Вергассола
8
Вергассола
10
Д'Агостино
70
Маннини
23
Гросси
23
Гросси
70
Маннини
16
Калайо
91
Режиналдо
91
Режиналдо
16
Калайо
9
Корвиа
9
Офере
9
Офере
9
Корвиа
8
Паскуато
3
Страссер
3
Страссер
8
Паскуато
91
Бертолаччи
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Сиена
Лечче
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сиена - Лечче
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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