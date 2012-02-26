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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лечче
Кальяри - Лечче: обзор матча 26 февраля 2012
Кальяри
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
50'
Х. Ларривей (П)
44'
Л. Муриэль
61'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лечче
Замена
А. Эспозито
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
П. Кеппелини
Вторая желтая
М. Канини
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Писано
Замена
М. Джиандонато
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Х. Ларривей
ГОЛ! 1:2!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Л. Муриэль
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ларривей
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Агостини
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
М. Канини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пабло Кеппелини
АП
7
Нене
ЦФ
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
8
Ибарбо
11
Ларривей
19
Рибейро
4-4-2
81
Бенасси
4
Томович
80
Карроццьери
13
Мильонико
28
Бривио
7
Куадрадо
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
82
Дельвеккио
10
Ди Микеле
10
Муриэль
11
Ларривей
10
Кеппелини
10
Кеппелини
11
Ларривей
33
Агостини
15
Ариаудо
15
Ариаудо
33
Агостини
24
Писано
8
Экдаль
8
Экдаль
24
Писано
10
Муриэль
28
Эспозито
28
Эспозито
10
Муриэль
91
Бертолаччи
5
Джиандонато
5
Джиандонато
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Кальяри
Лечче
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
12
Жулио Сержио
ВР
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кальяри - Лечче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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