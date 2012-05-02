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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 02 мая 2012
Ювентус
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
8'
К. Маркизио
85'
А. Бертолаччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лечче
ГОЛ! 1:1!
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Л. Муриэль
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Ободо
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Г. Джиакомацци
️️️️
Д. Ди Микеле
Вторая желтая
Х. Куадрадо
Желтая карточка
К. Ободо
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
М. Карроццьери
20'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Пирло
Замена
М. Касерес
️️️️
П. Де Челье
Травма
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
28
Давиде Бривио
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
9
Вучинич
27
Квальярелла
3-5-2
81
Бенасси
4
Томович
80
Карроццьери
13
Мильонико
7
Куадрадо
26
Блази
10
Ободо
82
Дельвеккио
28
Бривио
10
Ди Микеле
9
Сеферович
29
Де Челье
4
Касерес
4
Касерес
29
Де Челье
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
10
Ободо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
10
Ободо
10
Ди Микеле
29
Джиакомацци
29
Джиакомацци
10
Ди Микеле
9
Сеферович
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Сеферович
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Ювентус - Лечче
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая) "HD Спорт" 22:40 (прямая)
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