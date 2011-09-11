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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Удинезе
Лечче - Удинезе: обзор матча 11 сентября 2011
Лечче
11.09.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
2'
Д. Баста
16'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Удинезе
Желтая карточка
Д. Месба
Замена
Нейтон
️️️️
Д. Паскуале
Замена
И. Пьятти
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Торже
Замена
Э. Офере
️️️️
Д. Корвиа
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Джиандонато
Желтая карточка
Д. Экстранд
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Торже
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Габриэль Торже
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Луиджи Фальконе
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-4-2
12
Сержио
15
Месба
19
Феррарио
4
Томович
28
Эспозито
29
Джиакомацци
10
Ободо
5
Джиандонато
7
Куадрадо
9
Корвиа
10
Ди Микеле
3-2-4-1
1
Ханданович
5
Данило
6
Домицци
8
Баста
5
Экстранд
26
Паскуале
8
Торже
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
27
Асамоа
10
Ди Натале
9
Корвиа
9
Офере
9
Офере
9
Корвиа
7
Куадрадо
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Куадрадо
5
Джиандонато
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
5
Джиандонато
26
Паскуале
19
Нейтон
19
Нейтон
26
Паскуале
8
Торже
22
Абди
22
Абди
8
Торже
10
Ди Натале
10
Баррето
10
Баррето
10
Ди Натале
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
0
Давиде Петрачи
ВР
10
Луиджи Фальконе
ЦФ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
10
Луиджи Фальконе
ЦФ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
20
Абдул Сиссоко
ЦП
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лечче - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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