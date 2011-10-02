Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Кальяри
Лечче - Кальяри: обзор матча 02 октября 2011
Лечче
02.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Кальяри
10'
Д. Бривио (АГ)
40'
Д. Бьондини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Кальяри
Желтая карточка
Д. Корвиа
Замена
Нене
️️️️
Х. Ларривей
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Желтая карточка
М. Оддо
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Ф. Писано
Замена
К. Паскуато
️️️️
И. Пьятти
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 0:2!
Д. Бьондини
Пас отдал
Т. Рибейро
Желтая карточка
Д. Бривио
Желтая карточка
С. Феррарио
Желтая карточка
Д. Месба
11'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Бривио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-2-4-1
12
Сержио
28
Бривио
4
Томович
19
Феррарио
15
Месба
30
Оддо
10
Ободо
29
Джиакомацци
10
Пьятти
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
11
Ларривей
19
Рибейро
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
29
Джиакомацци
10
Пьятти
8
Паскуато
8
Паскуато
10
Пьятти
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
11
Ларривей
7
Нене
7
Нене
11
Ларривей
Остались в запасе
Лечче
Кальяри
81
Массимилиано Бенасси
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Лечче - Кальяри
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Кальяри
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+