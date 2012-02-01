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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 01 февраля 2012
Удинезе
01.02.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
2'
М. Пациенца
35'
А. Ди Натале
26'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лечче
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Л. Муриэль
Желтая карточка
Данило
ГОЛ! 1:0!
М. Пациенца
Пас отдал
А. Ди Натале
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
3-2-2-2
1
Ханданович
5
Данило
6
Домицци
8
Баста
26
Паскуале
22
Исла
24
Пациенца
6
Фернандес
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
4-4-2
81
Бенасси
30
Оддо
13
Мильонико
4
Томович
28
Бривио
10
Ободо
82
Дельвеккио
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
10
Ди Микеле
10
Муриэль
9
Флоро Флорес
31
Фаббрини
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
82
Дельвеккио
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
82
Дельвеккио
20
Гроссмюллер
9
Сеферович
9
Сеферович
20
Гроссмюллер
10
Муриэль
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Муриэль
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Удинезе - Лечче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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