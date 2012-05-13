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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лечче
Кьево - Лечче: обзор матча 13 мая 2012
Кьево
13.05.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
78'
К. Вацек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лечче
+1
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Замена
Ф. Грандольфо
️️️️
Лусиано
Красная карточка
М. Джиандонато
Замена
В. Божинов
️️️️
Л. Ди Маттео
ГОЛ! 1:0!
К. Вацек
Пас отдал
А. Палоски
Замена
И. Пьятти
️️️️
К. Ободо
Желтая карточка
Б. Йокич
Замена
С. Теро
️️️️
П. Саммарко
Замена
А. Палоски
️️️️
Ф. Урибе
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
Л. Ди Маттео
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
С. Мореро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЛВ
7
Камил Вацек
ЦП
90
Фернандо Урибе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
28
Давиде Бривио
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-1-3
1
Пуджиони
12
Цесар
19
Мореро
5
Йокич
20
Сардо
4
Брэдли
7
Вацек
23
Саммарко
10
Лусиано
31
Пеллисьер
90
Урибе
3-5-2
81
Бенасси
80
Карроццьери
28
Эспозито
10
Ободо
7
Куадрадо
29
Джиакомацци
28
Бривио
26
Блази
3
Ди Маттео
10
Ди Микеле
10
Муриэль
10
Лусиано
39
Грандольфо
39
Грандольфо
10
Лусиано
90
Урибе
9
Палоски
9
Палоски
90
Урибе
23
Саммарко
77
Теро
77
Теро
23
Саммарко
7
Куадрадо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Куадрадо
10
Ободо
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Ободо
3
Ди Маттео
86
Божинов
86
Божинов
3
Ди Маттео
Остались в запасе
Кьево
Лечче
18
Лоренцо Скуицци
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Уго Габриэли
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Габриэли
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кьево - Лечче
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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