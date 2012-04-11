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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лечче
Катания - Лечче: обзор матча 11 апреля 2012
Катания
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
52'
Г. Бергессио
88'
Д. Корвиа
90'
Д. Ди Микеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лечче
ГОЛ! 1:2!
Д. Ди Микеле
Красная карточка
Х. Пабло Каррисо
Желтая карточка
Х. Пабло Каррисо
ГОЛ! 1:1!
Д. Корвиа
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Ф. Сеймур
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Беллуски
Желтая карточка
Д. Марчезе
Замена
Д. Корвиа
️️️️
М. Блази
Замена
А. Кателлани
️️️️
А. Гомес
Пенальти не реализован!
Л. Ди Маттео
Замена
Л. Ди Маттео
️️️️
Д. Бривио
Желтая карточка
М. Оддо
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Желтая карточка
М. Блази
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
24
Андреа Кателлани
ЦФ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-4-2
22
Каррисо
15
Марчезе
6
Легротталье
55
Беллуски
16
Мотта
10
Лоди
22
Иско
4
Альмирон
28
Баррьентос
10
Гомес
18
Бергессио
4-4-2
81
Бенасси
30
Оддо
4
Томович
13
Мильонико
28
Бривио
7
Куадрадо
82
Дельвеккио
26
Блази
29
Джиакомацци
10
Ди Микеле
10
Муриэль
55
Беллуски
19
Льяма
19
Льяма
55
Беллуски
4
Альмирон
17
Сеймур
17
Сеймур
4
Альмирон
10
Гомес
24
Кателлани
24
Кателлани
10
Гомес
28
Бривио
3
Ди Маттео
3
Ди Маттео
28
Бривио
7
Куадрадо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
7
Куадрадо
26
Блази
9
Корвиа
9
Корвиа
26
Блази
Остались в запасе
Катания
Лечче
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Катания - Лечче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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