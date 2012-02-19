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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сиена
Лечче - Сиена: обзор матча 19 февраля 2012
Лечче
19.02.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 24 тур
4 : 1
Завершен
Сиена
32'
Л. Муриэль
68'
Д. Ди Микеле (П)
82'
Х. Куадрадо
90+4'
Д. Бривио
25'
К. Дель Гроссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Сиена
ГОЛ! 4:1!
Д. Бривио
+4
Красная карточка
М. Блази
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
С. Вергассола
ГОЛ! 3:1!
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
Л. Джорджи
️️️️
М. Контини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Ди Микеле
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Ободо
Замена
М. Дестро
️️️️
Режиналдо
Желтая карточка
М. Карроццьери
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
А. Гацци
️️️️
Ф. Парравичини
Желтая карточка
М. Оддо
Желтая карточка
К. Терци
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 0:1!
К. Дель Гроссо
Пас отдал
Анжело
Желтая карточка
Режиналдо
Замена
Л. Ди Маттео
️️️️
А. Эспозито
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
80
Карроццьери
28
Эспозито
30
Оддо
29
Джиакомацци
26
Блази
10
Ободо
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
10
Муриэль
4-3-3
25
Пеголо
19
Терци
13
Россеттини
15
Контини
36
Дель Гроссо
6
Анжело
82
Парравичини
8
Вергассола
91
Режиналдо
20
Бриенца
16
Калайо
10
Ободо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
10
Ободо
28
Эспозито
3
Ди Маттео
3
Ди Маттео
28
Эспозито
10
Муриэль
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
10
Муриэль
82
Парравичини
14
Гацци
14
Гацци
82
Парравичини
15
Контини
10
Джорджи
10
Джорджи
15
Контини
91
Режиналдо
21
Дестро
21
Дестро
91
Режиналдо
Остались в запасе
Лечче
Сиена
12
Жулио Сержио
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Лечче - Сиена
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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