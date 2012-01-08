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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Ювентус
Лечче - Ювентус: обзор матча 08 января 2012
Лечче
08.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
26'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Ювентус
Замена
Л. Марроне
️️️️
А. Пирло
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Пепе
Замена
Д. Корвиа
️️️️
К. Ободо
Замена
К. Паскуато
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Р. Оливера
Желтая карточка
М. Оддо
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
Травма
Ф. Квальярелла
Замена
Р. Оливера
️️️️
Р. Страссер
Травма
Р. Страссер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Андреа Эспозито
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
15
Джамел Месба
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
3
Симоне Пепе
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-5-2
81
Бенасси
28
Эспозито
4
Томович
30
Оддо
15
Месба
10
Ободо
3
Страссер
29
Джиакомацци
7
Куадрадо
10
Муриэль
10
Ди Микеле
4-3-2-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
9
Вучинич
27
Квальярелла
3
Страссер
83
Оливера
83
Оливера
3
Страссер
10
Ди Микеле
8
Паскуато
8
Паскуато
10
Ди Микеле
10
Ободо
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ободо
3
Пепе
29
Де Челье
29
Де Челье
3
Пепе
21
Пирло
4
Марроне
4
Марроне
21
Пирло
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лечче - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 17:55 (прямая)
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