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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Милан
Лечче - Милан: обзор матча 23 октября 2011
Лечче
23.10.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 4
Завершен
Милан
5'
Г. Джиакомацци
30'
М. Оддо (П)
38'
К. Гроссмюллер
51'
К. Боатенг
58'
К. Боатенг
65'
К. Боатенг
85'
М. Йепес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Милан
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Кассано
Травма
Э. Офере
ГОЛ! 3:4!
М. Йепес
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Э. Офере
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
М. Джиандонато
️️️️
Д. Корвиа
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ! 3:3!
К. Боатенг
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
Д. Корвиа
Желтая карточка
А. Эспозито
ГОЛ! 3:2!
К. Боатенг
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
М. Оддо
ГОЛ! 3:1!
К. Боатенг
Пас отдал
А. Аквилани
Замена
К. Боатенг
️️️️
Робиньо
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Амброзини
Травма
А. Эспозито
ГОЛ! 3:0!
К. Гроссмюллер
Травма
Д. Корвиа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Оддо
ГОЛ! 1:0!
Г. Джиакомацци
Пас отдал
К. Гроссмюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЛП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
15
Джамел Месба
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
3-5-1-1
81
Бенасси
28
Эспозито
4
Томович
30
Оддо
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
3
Страссер
10
Ободо
15
Месба
7
Куадрадо
9
Корвиа
4-3-3
32
Аббьяти
20
Абате
33
Йепес
13
Неста
7
Антонини
23
Ночерино
6
ван Боммел
90
Амброзини
70
Робиньо
11
Ибрагимович
99
Кассано
7
Куадрадо
9
Офере
9
Офере
7
Куадрадо
9
Корвиа
5
Джиандонато
5
Джиандонато
9
Корвиа
20
Гроссмюллер
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
20
Гроссмюллер
90
Амброзини
20
Аквилани
20
Аквилани
90
Амброзини
70
Робиньо
27
Боатенг
27
Боатенг
70
Робиньо
99
Кассано
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
Остались в запасе
Лечче
Милан
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Уго Габриэли
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лечче - Милан
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 14:25 (прямая)
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