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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Аталанта
Лечче - Аталанта: обзор матча 21 сентября 2011
Лечче
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
25'
Д. Месба
3'
Х. Денис (П)
56'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Аталанта
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
Р. Страссер
️️️️
К. Ободо
Замена
Э. Офере
️️️️
К. Паскуато
Вторая желтая
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
Д. Беллини
ГОЛ! 1:2!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Капелли
Замена
Д. Беллини
️️️️
Ф. Пелузо
Желтая карточка
М. Моралес
Замена
Г. Фреццолини
️️️️
А. Консильи
Желтая карточка
Х. Денис
ГОЛ! 1:1!
Д. Месба
10'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
3
Родни Страссер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
3-5-2
12
Сержио
15
Месба
28
Эспозито
4
Томович
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
10
Ободо
10
Пьятти
7
Куадрадо
8
Паскуато
10
Ди Микеле
4-5-1
47
Консильи
13
Пелузо
17
Манфредини
25
Капелли
5
Масиелло
19
Падоин
18
Скелотто
10
Моралес
4
Бриги
7
Бонавентура
19
Денис
8
Паскуато
9
Офере
9
Офере
8
Паскуато
10
Ободо
3
Страссер
3
Страссер
10
Ободо
10
Ди Микеле
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ди Микеле
47
Консильи
78
Фреццолини
78
Фреццолини
47
Консильи
13
Пелузо
6
Беллини
6
Беллини
13
Пелузо
7
Бонавентура
8
Чигарини
8
Чигарини
7
Бонавентура
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лечче - Аталанта
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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