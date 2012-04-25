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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Наполи
Лечче - Наполи: обзор матча 25 апреля 2012
Лечче
25.04.2012, среда, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
5'
М. Гамшик
51'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Наполи
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
А. Доссена
️️️️
Э. Кавани
Замена
В. Божинов
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
М. Блази
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Инлер
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Л. Ди Маттео
️️️️
Д. Бривио
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЛАЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ПАЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Камило Суньига
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
4
Томович
28
Эспозито
30
Оддо
29
Джиакомацци
26
Блази
82
Дельвеккио
7
Куадрадо
10
Муриэль
10
Ди Микеле
2-2-4-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
14
Кампаньяро
88
Инлер
28
Каннаваро
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
21
Джемаили
18
Суньига
10
Кавани
28
Бривио
3
Ди Маттео
3
Ди Маттео
28
Бривио
29
Джиакомацци
86
Божинов
86
Божинов
29
Джиакомацци
10
Муриэль
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Муриэль
14
Кампаньяро
6
Фернандес
6
Фернандес
14
Кампаньяро
10
Кавани
3
Доссена
3
Доссена
10
Кавани
17
Гамшик
11
Варгас
11
Варгас
17
Гамшик
Остались в запасе
Лечче
Наполи
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
Остались в запасе
90
Массимилиано Аммендола
ЦП
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лечче - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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