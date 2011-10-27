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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лечче
Палермо - Лечче: обзор матча 27 октября 2011
Палермо
27.10.2011, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
28'
М. Пинилья (П)
77'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лечче
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
А. Бачинович
Желтая карточка
М. Карроццьери
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
Э. Захави
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
А. Бачинович
️️️️
А. Аква
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Корвиа
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Й. Иличич
Замена
Р. Оливера
️️️️
К. Ободо
Желтая карточка
К. Ободо
Замена
Э. Захави
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
94
Алессио Эспозито
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-3
30
Цорвас
42
Бальдзаретти
26
Сильвестре
5
Пизано
4
Четто
18
Аква
8
Баррето
8
Мильяччо
51
Пинилья
11
Эрнандес
72
Иличич
4-5-1
81
Бенасси
30
Оддо
80
Карроццьери
4
Томович
15
Месба
7
Куадрадо
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
10
Ободо
10
Пьятти
9
Корвиа
18
Аква
25
Бачинович
25
Бачинович
18
Аква
51
Пинилья
7
Захави
7
Захави
51
Пинилья
72
Иличич
10
Микколи
10
Микколи
72
Иличич
10
Ободо
83
Оливера
83
Оливера
10
Ободо
20
Гроссмюллер
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
20
Гроссмюллер
9
Корвиа
10
Муриэль
10
Муриэль
9
Корвиа
Остались в запасе
Палермо
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Девис Манджа
94
Алессио Эспозито
ЦП
1
Уго Габриэли
ВР
3
Родни Страссер
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
27
Эдгар Альварес
ПП
Остались в запасе
94
Алессио Эспозито
ЦП
1
Уго Габриэли
ВР
3
Родни Страссер
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Палермо - Лечче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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