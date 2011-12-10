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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 10 декабря 2011
Лечче
10.12.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
12'
Д. Ди Микеле (П)
59'
С. Феррарио
28'
М. Клозе
47'
Л. Цана
87'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Лацио
ГОЛ! 2:3!
М. Клозе
Пас отдал
Д. Сиссе
Замена
И. Пьятти
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Эрнанес
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
Ф. Маркетти
Травма
Ф. Маркетти
ГОЛ! 2:2!
С. Феррарио
Пас отдал
Л. Муриэль
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
М. Джиандонато
Травма
М. Джиандонато
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:2!
Л. Цана
Пас отдал
М. Клозе
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Т. Рокки
Замена
Л. Цана
️️️️
Д. Бьява
Замена
М. Джиандонато
️️️️
Н. Томович
ГОЛ! 1:1!
М. Клозе
Пас отдал
М. Диаките
Желтая карточка
Р. Оливера
17'
12'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ди Микеле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Давид Ди Микеле
ЛВ
29
Гильермо Джиакомацци
(К)
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
83
Рубен Оливера
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-2-1
81
Бенасси
15
Месба
4
Томович
19
Феррарио
30
Оддо
29
Джиакомацци
10
Ободо
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
83
Оливера
10
Муриэль
4-1-2-1-2
22
Маркетти
18
Станкявичус
23
Диаките
20
Бьява
26
Раду
24
Ледесма
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
18
Рокки
Джиандонато
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
Джиандонато
4
Томович
5
Джиандонато
5
Джиандонато
4
Томович
10
Муриэль
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Муриэль
22
Маркетти
22
Каррисо
22
Каррисо
22
Маркетти
20
Бьява
27
Цана
27
Цана
20
Бьява
18
Рокки
12
Сиссе
12
Сиссе
18
Рокки
Остались в запасе
Лечче
Лацио
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лечче - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:55 (прямая)
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