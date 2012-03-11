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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лечче
Милан - Лечче: обзор матча 11 марта 2012
Милан
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
7'
А. Ночерино
65'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лечче
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Л. Ди Маттео
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Замена
М. Джиандонато
️️️️
М. Карроццьери
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Эмануэльсон
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
М. Карроццьери
Замена
К. Ободо
️️️️
М. Оддо
ГОЛ! 1:0!
А. Ночерино
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
6
Марк ван Боммел
ЦП
70
Робиньо
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4
Салли Мунтари
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
10
Кристиан Ободо
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
23
Бонера
3
Силва
20
Абате
18
Эмануэльсон
6
ван Боммел
23
Ночерино
70
Робиньо
4
Мунтари
11
Ибрагимович
3-2-3-2
81
Бенасси
13
Мильонико
28
Эспозито
80
Карроццьери
30
Оддо
28
Бривио
26
Блази
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
10
Муриэль
86
Божинов
4
Мунтари
20
Аквилани
20
Аквилани
4
Мунтари
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
30
Оддо
10
Ободо
10
Ободо
30
Оддо
80
Карроццьери
5
Джиандонато
5
Джиандонато
80
Карроццьери
91
Бертолаччи
3
Ди Маттео
3
Ди Маттео
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Милан
Лечче
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Давиде Петрачи
ВР
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Милан - Лечче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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