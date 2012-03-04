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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Дженоа
Лечче - Дженоа: обзор матча 04 марта 2012
Лечче
04.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
61'
Л. Муриэль
81'
Д. Бривио
21'
Д. Скулли
85'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Дженоа
ГОЛ! 2:2!
Д. Скулли
Пас отдал
Ф. Беллуски
Желтая карточка
Л. Муриэль
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Э. Моретти
ГОЛ! 2:1!
Д. Бривио
Замена
В. Божинов
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Замена
К. Констан
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
А. Эспозито
️️️️
Л. Мильонико
Желтая карточка
М. Карроццьери
ГОЛ! 1:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Бертолаччи
Замена
М. Блази
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
+2
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
Р. Карвальо
️️️️
А. Гранквист
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 0:1!
Д. Скулли
Пас отдал
Б. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
80
Карроццьери
13
Мильонико
4
Томович
82
Дельвеккио
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
7
Куадрадо
10
Муриэль
10
Ди Микеле
4-3-3
1
Фрей
27
Место
13
Каладзе
4
Гранквист
24
Моретти
7
Росси
33
Куцка
8
Бьондини
10
Скулли
8
Паласио
7
Янкович
13
Мильонико
28
Эспозито
28
Эспозито
13
Мильонико
7
Куадрадо
26
Блази
26
Блази
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
86
Божинов
86
Божинов
10
Ди Микеле
7
Янкович
19
Констан
19
Констан
7
Янкович
4
Гранквист
45
Карвальо
45
Карвальо
4
Гранквист
24
Моретти
25
Беллуски
25
Беллуски
24
Моретти
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
0
Давиде Петрачи
ВР
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
3
Лука Ди Маттео
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лечче - Дженоа
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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