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Уругвай. Примера
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Бостон Ривер
Гастон Рамирес
Статистика
€ 50 тыс
Гастон Рамирес - статистика
Бостон Ривер
2 декабря 1990 (35)
#11 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Уругвай
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 7 тур
Бостон Ривер
1 : 2
19.09.2026
Прогресо
70' - 90'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Уругвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
23
0
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
3 : 0
22.05.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 2
12.05.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
5 : 1
08.05.2021
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2021
Рома
73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кротоне
0 : 1
21.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
3 : 1
17.04.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 2
11.04.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 1
03.04.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 1
14.03.2021
Сампдория
69' - 90'
85'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 2
07.03.2021
Кальяри
46' - 90'
78'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1 : 1
03.03.2021
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
0 : 2
28.02.2021
Аталанта
67' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1 : 1
07.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 2
30.01.2021
Ювентус
68' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
24.01.2021
Сампдория
1' - 70'
34'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 1
16.01.2021
Удинезе
74' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2 : 1
06.01.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 0
03.01.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2020
Сассуоло
1' - 73'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
19.12.2020
Кротоне
61' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
16.12.2020
Сампдория
70' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
13.12.2020
Сампдория
64' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1 : 2
06.12.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1 : 2
22.11.2020
Болонья
66' - 90'
71'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 0
07.11.2020
Сампдория
1' - 43'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 1
01.11.2020
Дженоа
1' - 66'
23'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
1 : 3
24.10.2020
Сампдория
1' - 66'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3 : 0
17.10.2020
Лацио
1' - 57'
43'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
02.10.2020
Сампдория
1' - 69'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 3
26.09.2020
Беневенто
63' - 90'
89'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3 : 0
20.09.2020
Сампдория
46' - 90'
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