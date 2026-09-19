Статистика по турнирам

Копа Судамерикана 2026 Уругвай. Примера 2026 Кубок Либертадорес 2024 Уругвай. Примера 2024 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011