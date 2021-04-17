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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 17 апреля 2021
Сампдория
17.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Верона
46'
Я. Янкто
72'
М. Габбиадини (П)
82'
М. Торсбю
13'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
Замена
Л. Тонелли
️️️️
Я. Янкто
86'
Желтая карточка
М. Йошида
85'
Желтая карточка
Б. Кейта
83'
ГОЛ! 3:1!
М. Торсбю
82'
82'
Замена
Э. Колли
️️️️
Э. Сальседо
81'
Желтая карточка
П. Давидович
77'
Замена
М. Ловато
️️️️
К. Гюнтер
77'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Барак
72'
Желтая карточка
А. Тамез
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Габбиадини
72'
61'
Желтая карточка
Д. Фараони
58'
Замена
А. Тамез
️️️️
С. Стураро
58'
Замена
Д. Бесса
️️️️
М. Дзакканьи
ГОЛ! 1:1!
Я. Янкто
46'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
46'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. ла Гумина
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
В. Верре
46'
Желтая карточка
В. Верре
13'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
4
Йошида
18
Берешиньски
21
Янкто
15
Силва
26
Верре
2
Торсбю
24
Дамсгор
27
ла Гумина
4-2-2-2
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
27
Давидович
32
Димарко
27
Стураро
88
Лазович
72
Барак
10
Дзакканьи
10
Сальседо
15
Ласанья
21
Янкто
26
Тонелли
26
Тонелли
21
Янкто
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
26
Верре
17
Кейта
17
Кейта
26
Верре
27
ла Гумина
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
ла Гумина
22
Гюнтер
5
Ловато
5
Ловато
22
Гюнтер
27
Стураро
61
Тамез
61
Тамез
27
Стураро
10
Дзакканьи
11
Бесса
11
Бесса
10
Дзакканьи
10
Сальседо
19
Колли
19
Колли
10
Сальседо
72
Барак
99
Фавилли
99
Фавилли
72
Барак
Остались в запасе
Сампдория
Верона
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Верона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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