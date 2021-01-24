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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 24 января 2021
Парма
24.01.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
25'
М. Йошида
34'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сампдория
Замена
Д. Риччи
️️️️
Д. Пеццелла
86'
82'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
82'
Замена
Я. Янкто
️️️️
А. Кандрева
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Карамо
80'
70'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Рамирес
70'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Г. Бругман
️️️️
А. Грасси
66'
58'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Б. Кейта
Замена
Я. Карамо
️️️️
Эрнани
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кейта
Пас отдал
Г. Рамирес
32'
Желтая карточка
Б. Кейта
Желтая карточка
Ю. Куцка
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Йошида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-4-1-1
55
Сепе
13
Конти
2
Якопони
5
Гальоло
3
Пеццелла
33
Грасси
23
Эрнани
27
Куртич
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
18
Берешиньски
25
Колли
4
Йошида
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
11
Рамирес
27
Квальярелла
17
Кейта
23
Эрнани
14
Карамо
14
Карамо
23
Эрнани
Карамо
7
Михаила
7
Михаила
Карамо
3
Пеццелла
31
Риччи
31
Риччи
3
Пеццелла
33
Грасси
16
Бругман
16
Бругман
33
Грасси
87
Кандрева
21
Янкто
21
Янкто
87
Кандрева
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
11
Рамирес
26
Верре
26
Верре
11
Рамирес
17
Кейта
24
Дамсгор
24
Дамсгор
17
Кейта
27
Квальярелла
92
Торрегросса
92
Торрегросса
27
Квальярелла
Остались в запасе
Парма
Сампдория
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
19
Симон Сом
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Парма - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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