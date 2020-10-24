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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 24 октября 2020
Аталанта
24.10.2020, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сампдория
80'
Д. Сапата (П)
13'
Ф. Квальярелла
59'
М. Торсбю
90+1'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Я. Янкто
Пас отдал
Б. Кейта
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Сапата
80'
73'
Замена
М. Лери
️️️️
М. Дамсгор
71'
Желтая карточка
Я. Янкто
69'
Желтая карточка
Б. Кейта
Желтая карточка
Р. Малиновский
66'
66'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Рамирес
65'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. де Рон
63'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Ф. Депаоли
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Торсбю
Пас отдал
Я. Янкто
47'
Желтая карточка
М. Йошида
Замена
Р. Госенс
️️️️
Й. Мохика
46'
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Шутало
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
С. Ламмерс
46'
45'
Пенальти не реализован!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Й. Мохика
44'
31'
Желтая карточка
Л. Тонелли
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Дамсгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
99
Ник Прелец
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-3-1-3
57
Спортиелло
44
Шутало
6
Джимсити
19
Паломино
22
Мохика
15
де Рон
23
Депаоли
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
29
Ламмерс
4-3-2-1
25
Аудеро
26
Тонелли
3
Ауджелло
18
Берешиньски
4
Йошида
8
Экдаль
2
Торсбю
21
Янкто
11
Рамирес
24
Дамсгор
27
Квальярелла
22
Мохика
8
Госенс
8
Госенс
22
Мохика
44
Шутало
2
Толой
2
Толой
44
Шутало
23
Депаоли
33
Хатебур
33
Хатебур
23
Депаоли
15
де Рон
17
Малиновский
17
Малиновский
15
де Рон
29
Ламмерс
91
Сапата
91
Сапата
29
Ламмерс
24
Дамсгор
7
Лери
7
Лери
24
Дамсгор
11
Рамирес
26
Верре
26
Верре
11
Рамирес
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
23
Борис Радунович
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Ник Прелец
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
99
Ник Прелец
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Сампдория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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