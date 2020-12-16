Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 16 декабря 2020
Верона
16.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
70'
М. Дзакканьи (П)
41'
А. Экдаль
54'
В. Верре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сампдория
Красная карточка
А. Барак
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
К. Гюнтер
️️️️
П. Давидович
88'
Желтая карточка
Э. Сальседо
77'
76'
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Дзакканьи
70'
70'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Верре
69'
Желтая карточка
М. Дамсгор
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Ди Кармине
62'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Д. Лазович
62'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Велозу
61'
Желтая карточка
Д. Фараони
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
В. Верре
Пас отдал
А. Феррари
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Экдаль
Замена
М. Ловато
️️️️
Ф. Чеккерини
38'
29'
Желтая карточка
Л. Тонелли
20'
Желтая карточка
В. Верре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-2-3
16
Сильвестри
27
Давидович
11
Чеккерини
32
Димарко
19
Фараони
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
11
Ди Кармине
10
Сальседо
88
Лазович
4-4-1-1
25
Аудеро
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
25
Феррари
8
Экдаль
15
Силва
26
Верре
21
Янкто
24
Дамсгор
27
ла Гумина
11
Чеккерини
5
Ловато
5
Ловато
11
Чеккерини
27
Давидович
22
Гюнтер
22
Гюнтер
27
Давидович
88
Лазович
27
Рюгг
27
Рюгг
88
Лазович
44
Велозу
61
Тамез
61
Тамез
44
Велозу
11
Ди Кармине
19
Колли
19
Колли
11
Ди Кармине
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
26
Верре
11
Рамирес
11
Рамирес
26
Верре
Остались в запасе
Верона
Сампдория
1
Ивор Пандур
ВР
20
Иван Илич
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
20
Иван Илич
ЦП
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Сампдория
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+