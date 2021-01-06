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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 06 января 2021
Сампдория
06.01.2021, среда, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Интер
23'
А. Кандрева (П)
38'
Б. Кейта
65'
С. де Врей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Б. Кейта
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Хакими
Желтая карточка
К. Аскильдсен
85'
Желтая карточка
Б. Кейта
84'
81'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
81'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Шкриньяр
Замена
М. Лери
️️️️
Я. Янкто
75'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Силва
74'
70'
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Санчес
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Л. Тонелли
68'
65'
ГОЛ! 2:1!
С. де Врей
Пас отдал
М. Брозович
63'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Р. Гальярдини
Желтая карточка
М. Торсбю
57'
46'
Замена
И. Перишич
️️️️
Э. Янг
40'
Желтая карточка
С. де Врей
ГОЛ! 2:0!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Дамсгор
38'
23'
Желтая карточка
Н. Барелла
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кандрева
23'
16'
Желтая карточка
Л. Мартинес
12'
Пенальти не реализован!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
26
Тонелли
21
Янкто
2
Торсбю
15
Силва
87
Кандрева
24
Дамсгор
17
Кейта
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
4
Санчес
21
Янкто
7
Лери
7
Лери
21
Янкто
26
Тонелли
18
Берешиньски
18
Берешиньски
26
Тонелли
15
Силва
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
15
Силва
17
Кейта
27
ла Гумина
27
ла Гумина
17
Кейта
15
Янг
5
Перишич
5
Перишич
15
Янг
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
4
Санчес
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Санчес
21
Гальярдини
9
Лукаку
9
Лукаку
21
Гальярдини
Остались в запасе
Сампдория
Интер
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сампдория - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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