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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 11 апреля 2021
Сампдория
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
35'
Ф. Руис
87'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
90'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ф. Руис
90'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
87'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
М. Лери
️️️️
М. Дамсгор
86'
Замена
В. Верре
️️️️
Я. Янкто
86'
78'
Желтая карточка
И. Лосано
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
74'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
67'
46'
Желтая карточка
К. Кулибали
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
П. Зелински
24'
Желтая карточка
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
21
Янкто
2
Торсбю
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
Квальярелла
11
Габбиадини
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
44
Манолас
6
Мариу Руй
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
24
Дамсгор
7
Лери
7
Лери
24
Дамсгор
21
Янкто
26
Верре
26
Верре
21
Янкто
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
8
Руис
8
Бакайоко
8
Бакайоко
8
Руис
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
1
Алекс Мерет
ВР
14
Никита Контини
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сампдория - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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