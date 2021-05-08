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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 08 мая 2021
Интер
08.05.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
5 : 1
Завершен
Сампдория
4'
Р. Гальярдини
26'
А. Санчес
36'
А. Санчес
61'
А. Пинамонти
70'
Л. Мартинес (П)
35'
Б. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
73'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Б. Кейта
Замена
С. Сенси
️️️️
Л. Мартинес
73'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Л. Мартинес
70'
69'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 4:1!
А. Пинамонти
Пас отдал
Н. Барелла
61'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Р. Гальярдини
61'
Замена
М. Брозович
️️️️
К. Эриксен
56'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
А. Санчес
56'
Замена
И. Раду
️️️️
С. Ханданович
46'
46'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Рамирес
46'
Замена
М. Йошида
️️️️
Л. Тонелли
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Торсбю
46'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ! 3:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Хакими
36'
35'
ГОЛ! 2:1!
Б. Кейта
31'
Желтая карточка
Л. Тонелли
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Р. Гальярдини
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Э. Янг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ханданович
2
Хакими
13
Раноккия
95
Бастони
15
Янг
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
15
Весино
24
Эриксен
4
Санчес
10
Мартинес
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
21
Янкто
11
Рамирес
17
Кейта
1
Ханданович
13
Раду
13
Раду
1
Ханданович
24
Эриксен
77
Брозович
77
Брозович
24
Эриксен
21
Гальярдини
23
Барелла
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
8
Сенси
8
Сенси
10
Мартинес
4
Санчес
9
Пинамонти
9
Пинамонти
4
Санчес
26
Тонелли
4
Йошида
4
Йошида
26
Тонелли
2
Торсбю
8
Экдаль
8
Экдаль
2
Торсбю
11
Рамирес
26
Верре
26
Верре
11
Рамирес
21
Янкто
24
Дамсгор
24
Дамсгор
21
Янкто
17
Кейта
27
Квальярелла
27
Квальярелла
17
Кейта
Остались в запасе
Интер
Сампдория
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Сампдория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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