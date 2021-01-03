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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 03 января 2021
Рома
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
72'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
87'
82'
Желтая карточка
Я. Янкто
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Пеллегрини
82'
82'
Замена
М. Лери
️️️️
М. Йошида
80'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Ф. Квальярелла
74'
Желтая карточка
Л. Тонелли
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Карсдорп
72'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Вильяр
68'
66'
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
Г. Вильяр
63'
63'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
В. Верре
61'
Желтая карточка
Т. Ауджелло
Желтая карточка
Б. Перес
55'
37'
Желтая карточка
М. Йошида
Желтая карточка
К. Смоллинг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
33
Перес
12
Вильяр
7
Пеллегрини
10
Джеко
4-5-1
25
Аудеро
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
4
Йошида
87
Кандрева
8
Экдаль
2
Торсбю
26
Верре
21
Янкто
27
Квальярелла
12
Вильяр
4
Кристанте
4
Кристанте
12
Вильяр
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
7
Пеллегрини
23
Перес
23
Перес
7
Пеллегрини
4
Йошида
7
Лери
7
Лери
4
Йошида
26
Верре
24
Дамсгор
24
Дамсгор
26
Верре
27
Квальярелла
27
ла Гумина
27
ла Гумина
27
Квальярелла
Остались в запасе
Рома
Сампдория
23
Пьетро Боер
ВР
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
7
Суф Подгоряну
ПВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Рома - Сампдория
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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