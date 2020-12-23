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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Сассуоло
Сампдория - Сассуоло: обзор матча 23 декабря 2020
Сампдория
23.12.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 3
Завершен
Сассуоло
55'
Ф. Квальярелла
84'
Б. Кейта
2'
Х. Траоре
56'
Ф. Капуто
58'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Сассуоло
90'
+5
Желтая карточка
М. Локателли
Красная карточка
Б. Кейта
90'
+2
87'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
В. Кирикеш
87'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Д. Берарди
ГОЛ! 2:3!
Б. Кейта
Пас отдал
А. Кандрева
84'
Замена
В. Верре
️️️️
Я. Янкто
82'
Замена
М. Лери
️️️️
М. Йошида
74'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Г. Рамирес
73'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
73'
73'
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Мюлдюр
73'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
Л. Тонелли
72'
68'
Желтая карточка
В. Кирикеш
59'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Маньянелли
58'
ГОЛ! 1:3!
Д. Берарди
56'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Капуто
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Йошида
55'
Желтая карточка
О. Колли
49'
44'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Замена
А. Силва
️️️️
М. Торсбю
37'
34'
Желтая карточка
Ф. Капуто
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Ф. Капуто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-2-1
25
Аудеро
4
Йошида
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
21
Янкто
2
Торсбю
8
Экдаль
24
Дамсгор
11
Рамирес
27
Квальярелла
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
4
Маньянелли
25
Траоре
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
4
Йошида
7
Лери
7
Лери
4
Йошида
2
Торсбю
15
Силва
15
Силва
2
Торсбю
21
Янкто
26
Верре
26
Верре
21
Янкто
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
11
Рамирес
17
Кейта
17
Кейта
11
Рамирес
21
Кирикеш
13
Пелузо
13
Пелузо
21
Кирикеш
18
Мюлдюр
23
Айхан
23
Айхан
18
Мюлдюр
10
Берарди
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Берарди
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
4
Маньянелли
9
Капуто
18
Распадори
18
Распадори
9
Капуто
Остались в запасе
Сампдория
Сассуоло
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сампдория - Сассуоло
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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