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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 28 февраля 2021
Сампдория
28.02.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
40'
Р. Малиновский
70'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
83'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
81'
Желтая карточка
М. де Рон
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Меле
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
67'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Я. Янкто
67'
Желтая карточка
А. Экдаль
63'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. ла Гумина
61'
Замена
Б. Кейта
️️️️
В. Верре
61'
59'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Пашалич
59'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Л. Муриэль
47'
Желтая карточка
Р. Толой
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
10'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Феррари
3
Ауджелло
4
Йошида
21
Янкто
2
Торсбю
26
Верре
8
Экдаль
24
Дамсгор
27
ла Гумина
3-3-2-1-1
57
Спортиелло
21
Ромеро
19
Паломино
21
Меле
2
Толой
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
21
Янкто
11
Рамирес
11
Рамирес
21
Янкто
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
ла Гумина
27
Квальярелла
27
Квальярелла
27
ла Гумина
26
Верре
17
Кейта
17
Кейта
26
Верре
8
Пашалич
32
Пессина
32
Пессина
8
Пашалич
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
10
Муриэль
72
Иличич
72
Иличич
10
Муриэль
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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