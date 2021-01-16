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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 16 января 2021
Сампдория
16.01.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
67'
А. Кандрева (П)
81'
Э. Торрегросса
55'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
88'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
М. Зеегелар
Желтая карточка
К. Аскильдсен
86'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Экдаль
85'
84'
Замена
Н. Молина
️️️️
Й. Стригер Ларсен
84'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
ГОЛ! 2:1!
Э. Торрегросса
Пас отдал
Т. Ауджелло
81'
77'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Силва
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
67'
62'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Замена
Б. Кейта
️️️️
В. Верре
62'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Квальярелла
62'
Замена
М. Торсбю
️️️️
М. Дамсгор
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
15
Уолес
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
99
Ник Прелец
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
3
Ауджелло
4
Йошида
8
Экдаль
15
Силва
26
Верре
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
Квальярелла
4-4-1-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
33
Самир
4
Зеегелар
8
Мандрагора
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
37
Перейра
15
Ласанья
8
Экдаль
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
8
Экдаль
24
Дамсгор
2
Торсбю
2
Торсбю
24
Дамсгор
15
Силва
11
Рамирес
11
Рамирес
15
Силва
26
Верре
17
Кейта
17
Кейта
26
Верре
27
Квальярелла
92
Торрегросса
92
Торрегросса
27
Квальярелла
17
Стригер Ларсен
2
Молина
2
Молина
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
2
Оувеян
2
Оувеян
4
Зеегелар
8
Мандрагора
30
Арслан
30
Арслан
8
Мандрагора
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сампдория - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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