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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 03 марта 2021
Дженоа
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
52'
Д. Дзаппакоста
77'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Замена
Ф. Кассата
️️️️
К. Строотман
82'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
82'
78'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ф. Квальярелла
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
А. Кандрева
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
73'
71'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Б. Кейта
59'
Замена
Я. Янкто
️️️️
В. Верре
ГОЛ! 1:0!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
К. Строотман
52'
Желтая карточка
М. Бадель
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Сампдория
35
Лоренцо Авогадри
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
18
Гольданига
4
Кришито
5
Масиелло
77
Дзаппакоста
16
Радованович
47
Бадель
8
Строотман
8
Зайц
14
Шомуродов
21
Дестро
4-4-2
25
Аудеро
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
18
Берешиньски
87
Кандрева
8
Экдаль
26
Верре
15
Силва
27
Квальярелла
17
Кейта
8
Строотман
29
Кассата
29
Кассата
8
Строотман
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
26
Верре
21
Янкто
21
Янкто
26
Верре
27
Квальярелла
11
Рамирес
11
Рамирес
27
Квальярелла
17
Кейта
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Кейта
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
35
Лоренцо Авогадри
ВР
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
90
Маноло Портанова
АП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
35
Лоренцо Авогадри
ВР
7
Мехди Лери
ПВ
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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