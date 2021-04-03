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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 03 апреля 2021
Милан
03.04.2021, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
87'
Й. Хеуге
57'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
90'
Замена
М. Лери
️️️️
А. Кандрева
90'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Дамсгор
89'
Замена
М. Йошида
️️️️
Т. Ауджелло
ГОЛ! 1:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
Ф. Кессье
87'
84'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Кастильехо
74'
73'
Желтая карточка
А. Кандрева
62'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Габбиадини
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Крунич
60'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
60'
59'
Вторая желтая
А. Силва
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
И. Беннасер
50'
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Салемакерс
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
А. Салемакерс
45'
39'
Желтая карточка
М. Торсбю
32'
Желтая карточка
О. Колли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-4-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
23
Томори
24
Кьер
20
Чалханоглу
33
Крунич
19
Кессье
10
Беннасер
70
Кастильехо
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
26
Тонелли
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
15
Силва
24
Дамсгор
27
Квальярелла
11
Габбиадини
33
Крунич
9
Ребич
9
Ребич
33
Крунич
56
Салемакерс
15
Калюлю
15
Калюлю
56
Салемакерс
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
70
Кастильехо
10
Хеуге
10
Хеуге
70
Кастильехо
87
Кандрева
7
Лери
7
Лери
87
Кандрева
3
Ауджелло
4
Йошида
4
Йошида
3
Ауджелло
11
Габбиадини
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
11
Габбиадини
24
Дамсгор
26
Верре
26
Верре
24
Дамсгор
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Сампдория
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Сампдория
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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