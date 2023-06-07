Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Онур Айик - статистика

Завершил карьеру
28 января 1990 (36)
#11 | Нападающий
183 см | 74 кг
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
29
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
63' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
67' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
87' - 14'
56'
Турция. Суперлига, 20 тур
Умраниеспор
1 : 2
23.01.2023
Фенербахче
1' - 70'
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
64' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 14 тур
Сивасспор
2 : 2
12.11.2022
Умраниеспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Умраниеспор
3 : 1
04.11.2022
Аланьяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
1' - 69'
Турция. Суперлига, 9 тур
Умраниеспор
2 : 2
09.10.2022
Кайсериспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 0
02.10.2022
Умраниеспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
64' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Умраниеспор
0 : 1
02.09.2022
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
1' - 57'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
1' - 68'
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
1
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+