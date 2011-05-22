Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ин Эватт - статистика

Завершил карьеру
19 ноября 1981 (44)
#6 | Защитник
191 см | 86 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
38
1
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 2
22.05.2011
Блэкпул
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкпул
4 : 3
14.05.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
1 : 1
07.05.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкпул
0 : 0
30.04.2011
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкпул
1 : 1
23.04.2011
Ньюкасл
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкпул
1 : 3
16.04.2011
Уиган Атлетик
1' - 90'
13'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1 : 3
10.04.2011
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
3 : 0
03.04.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Блэкберн
2 : 2
19.03.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкпул
1 : 3
07.03.2011
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4 : 0
26.02.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3 : 1
22.02.2011
Тоттенхэм
1' - 90'
41'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1 : 1
12.02.2011
Астон Вилла
1' - 90'
52'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5 : 3
05.02.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1 : 3
02.02.2011
Вест Хэм
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Блэкпул
2 : 3
25.01.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1 : 2
22.01.2011
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
3 : 2
15.01.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Блэкпул
2 : 1
12.01.2011
Ливерпуль
1' - 90'
69'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1 : 2
04.01.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1 : 0
01.01.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0 : 2
28.12.2010
Блэкпул
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
0 : 1
11.12.2010
Блэкпул
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
2 : 2
27.11.2010
Блэкпул
1' - 90'
28'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкпул
2 : 1
20.11.2010
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.11.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкпул
2 : 2
06.11.2010
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2 : 1
01.11.2010
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
23.10.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2 : 3
17.10.2010
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
1 : 2
03.10.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Блэкпул
1 : 2
25.09.2010
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
4 : 0
19.09.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ньюкасл
0 : 2
11.09.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2 : 2
28.08.2010
Фулхэм
1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Арсенал
6 : 0
21.08.2010
Блэкпул
1' - 90'
31'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
14.08.2010
Блэкпул
1' - 90'
23'
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
3
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+