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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Блэкпул
Сандерленд - Блэкпул: обзор матча 28 декабря 2010
Сандерленд
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Блэкпул
50'
Д. Кэмпбелл
90'
Д. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Блэкпул
Желтая карточка
Т. Брамбл
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Филлипс
Замена
Д. Карни
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
Замена
К. Саузерн
️️️️
Л. Сильвестр
Замена
С. Мальбранк
️️️️
А. Гьян
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Д. Мейлер
ГОЛ! 0:1!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
И. Эватт
Желтая карточка
Д. Мейлер
+1
Замена
Т. Брамбл
️️️️
Н. Онуоха
20'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
14
Людовик Сильвестр
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
4-3-3
1
Гордон
27
Бардсли
35
Фердинанд
5
Онуоха
27
Эль-Мохамади
14
Хендерсон
6
Каттермол
7
Мейлер
18
Уэлбек
10
Бент
3
Гьян
4-3-3
28
Кингсон
23
Ирдли
20
Кэткарт
6
Эватт
3
Крэйни
14
Сильвестр
8
Воган
88
Гранден
22
Тэйлор-Флетчер
10
Кэмпбелл
42
Варни
7
Мейлер
15
Ричардсон
15
Ричардсон
7
Мейлер
5
Онуоха
19
Брамбл
19
Брамбл
5
Онуоха
3
Гьян
10
Мальбранк
10
Мальбранк
3
Гьян
22
Тэйлор-Флетчер
42
Карни
42
Карни
22
Тэйлор-Флетчер
14
Сильвестр
4
Саузерн
4
Саузерн
14
Сильвестр
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
Остались в запасе
Сандерленд
Блэкпул
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Остались в запасе
24
Роб Эдвардс
ЦЗ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
21
Марк Хальстед
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Статистика матча Сандерленд - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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