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Блэкпул - Уиган Атлетик
Блэкпул - Уиган Атлетик: обзор матча 16 апреля 2011
Блэкпул
16.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
83'
Д. Кэмпбелл
3'
У. Родальега
45+1'
Ч. Н'Зогбиа
66'
Н. Ирдли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Уиган Атлетик
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:3!
Д. Кэмпбелл
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
С. Крэйни
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Н. Ирдли
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Л. Варни
Замена
М. Филлипс
️️️️
Э. Гранден
Замена
Д. Битти
️️️️
Г. Тэйлор-Флетчер
+1
ГОЛ! 0:2!
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
И. Эватт
13'
Желтая карточка
У. Родальега
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
10
Дадли Кэмпбелл
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
42
Джейсон Панчеон
ЛФ
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-3-3
13
Гилкс
3
Крэйни
6
Эватт
20
Кэткарт
23
Ирдли
4
Саузерн
16
Адам
88
Гранден
10
Кэмпбелл
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
2
Гохури
21
Алькарас
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
17
Диаме
26
Уотсон
8
Клеверли
23
Родальега
88
Гранден
25
Филлипс
25
Филлипс
88
Гранден
42
Варни
42
Панчеон
42
Панчеон
42
Варни
22
Тэйлор-Флетчер
44
Битти
44
Битти
22
Тэйлор-Флетчер
17
Диаме
16
Гомес
16
Гомес
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
19
Сэммон
19
Сэммон
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Блэкпул
Уиган Атлетик
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
28
Ричард Кингсон
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Людовик Сильвестр
ПП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Блэкпул - Уиган Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Блумфилд Роад
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