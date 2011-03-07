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АПЛ 2026/2027
Блэкпул - Челси
Блэкпул - Челси: обзор матча 07 марта 2011
Блэкпул
07.03.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Челси
85'
Д. Панчеон
19'
Д. Терри
63'
Ф. Лэмпард (П)
66'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Челси
ГОЛ! 1:3!
Д. Панчеон
Пас отдал
Д. Битти
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Рамирес
Замена
Б. Ормерод
️️️️
Э. Рид
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Карни
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ю. Жирков
Замена
М. Хальстед
️️️️
Р. Кингсон
ГОЛ! 0:3!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
С. Калу
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Лэмпард
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Дрогба
Травма
Д. Дрогба
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
14'
Травма
М. Эссьен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
28
Ричард Кингсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
6
Ин Эватт
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
23
Нил Ирдли
ПЗ
4
Кейт Саузерн
ЛП
8
Дэвид Воган
(К)
ОП
42
Дэвид Карни
ЦП
11
Энди Рид
ЦП
42
Джейсон Панчеон
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Блэкпул
21
Марк Хальстед
ВР
88
Эллиот Гранден
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
10
Брэтт Ормерод
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-1-4-1
28
Кингсон
3
Крэйни
6
Эватт
15
Баптисте
23
Ирдли
8
Воган
4
Саузерн
42
Карни
11
Рид
42
Панчеон
44
Битти
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
4
Луис
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
2
Эссьен
18
Жирков
11
Дрогба
9
Торрес
11
Рид
10
Ормерод
10
Ормерод
11
Рид
28
Кингсон
21
Хальстед
21
Хальстед
28
Кингсон
42
Карни
25
Филлипс
25
Филлипс
42
Карни
7
Рамирес
16
МакИкран
16
МакИкран
7
Рамирес
18
Жирков
13
Малуда
13
Малуда
18
Жирков
11
Дрогба
8
Калу
8
Калу
11
Дрогба
Остались в запасе
Блэкпул
Челси
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
88
Эллиот Гранден
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Блэкпул - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
- : -
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 0
10.10.2026
Блэкпул
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
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